С начала года 2349 клиентов филиала отключены от поставки энергоресурса.

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам, самовольно подключившимся к электрическим сетям. В ходе мониторинга выявлено девять незаконных подключений.Как уточнили в пресс-службе компании, общая сумма долга неплательщиков - 725 тысяч рублей. С начала года 2349 клиентов филиала отключены от поставки энергоресурса.Сотрудники ресурсоснабжающей организации проверили дом № 15 по улице Песочной, где проживает многодетная мать Анна Сапожкова, которая неоднократно обвиняла «ЭнергосбыТ Плюс» в незаконном ограничении поставок электричества.«Выяснилось, что женщина самостоятельно подключилась к электрическим сетям. В её квартире работают электроприборы, в санузле горит свет. На сегодняшний день суммарный долг потребителя составляет 285 тысяч рублей», - уточнили данные во владимирском филиале.«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает об административной ответственности, которая предусмотрена за самовольное подключение к коммуникациям. С начала года было составлено и направлено в полицию 118 заявлений о возбуждении административных дел. Штаф за незаконное подключение для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.Напомним, что с 1 января 2021 года закончилось действие моратория, поэтому в отношении должников возобновляются ограничения подачи электрической энергии и начисление пени за просрочку платежей.В компании подчёркивают, что всегда готовы индивидуально подходить к каждому клиенту. Для урегулирования проблемы человек может обратиться в любое отделение для составления заявления о предоставлении рассрочки. После рассмотрения обращения поставщик ресурсов примет решение о возможности реструктуризации долга, и составит план-график его погашения.