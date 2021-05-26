Вразумляют должников. Сотрудники Владимирского филиала “ЭнергосбыТ Плюс” провели рейд в микрорайоне Коммунар. Пройтись собираются по 9 адресам. Общая сумма задолженности у

Вразумляют должников. Сотрудники Владимирского филиала “ЭнергосбыТ Плюс” провели рейд в микрорайоне Коммунар. Пройтись собираются по 9 адресам. Общая сумма задолженности у жильцов-неплательщиков 725 тысяч рублей. Хозяевам квартир напоминают, что нужно заплатить, и проверяют, нет ли самовольных подключений. Специальная пломба на щитке сорвана, а значит электричеством в этой квартире пользуются несмотря на запрет. Представитель службы безопасности