Медицинская помощь оказывается при помощи современного оборудования.

Арсенал врачей-офтальмологов Детской городской поликлиники №1 во Владимире пополнился немидриатическим аппаратом для фотографирования сетчатки глаза. Прибор позволяет делать сверхчёткие цветные снимки глазного дна с высоким разрешением, а также отслеживать патологические изменения в отделах глазного яблока.С помощью другого современного аппарата − анализатора определения границ дефектов зрения − специалисты выявляют основные глазные заболевания. Среди них - патология сетчатки и зрительного нерва. При помощи оборудования владимирские офтальмологи исследуют центральное и периферическое поля зрения.Кроме того, офтальмологические кабинеты оборудованы портативным офтальмологическим ультразвуковым диагностическим комплексом, автоматическими тонометром, кераторефрактометром и диоптриметром, бинокулярным офтальмоскопом, щелевой лампой.«За первые четыре месяца 2021 года специалисты оказали медицинскую помощь 2200 юным пациентам. Благодаря комплексному подходу к лечению глазных заболеваний увеличился процент выздоровлений при спазмах аккомодации, улучшилась острота зрения при близорукости, уменьшился процент прогрессирования миопии и другой патологии», – рассказала главный врач Детской городской поликлиники №1 Татьяна Максимова.