Во Владимире полицейские догнали пьяного таксиста. На Большой Московской, 27 “А” внимание инспекторов привлек автомобиль Фольксваген. Сотрудники Госавтоинспекции попытались водителя

Во Владимире полицейские догнали пьяного таксиста. На Большой Московской, 27 “А” внимание инспекторов привлек автомобиль Фольксваген. Сотрудники Госавтоинспекции попытались водителя остановить, но он не подчинился их требованию. В соцсетях очевидцы написали, что уходя от преследования, лихач чуть не сбил группу детей у спортшколы. Таксиста удалось задержать недалеко от Лыбедской магистрали. Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД