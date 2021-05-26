В двух микрорайонах Владимира открылись дополнительные пункты вакцинации. 26 мая привиться можно и в филиале горбольницы №6 в Энергетике на улице Энергетиков, 31, а в Юрьевце прививки начали

В двух микрорайонах Владимира открылись дополнительные пункты вакцинации. 26 мая привиться можно и в филиале горбольницы №6 в Энергетике на улице Энергетиков, 31, а в Юрьевце прививки начали делать прямо в здании администрации на улице Институтский городок, 1. Стационарные прививочные пункты работают ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 12:00. Вакцинация возможна как в порядке живой