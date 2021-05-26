Благоустроено общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.

Во Владимире на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира продолжается строительство сквера Победы. Благоустроено общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.Мэр Владимира Андрей Шохин 25 мая вместе с проектировщиками и строителями осмотрел подготовленные коммуникации, построенные аллеи и велодорожки.«Каждый из размещенных здесь образцов военной техники будет снабжён интерактивным экраном. Посетители получить информацию о технике, познакомиться с тем, как она использовалась на полях сражений», - отметил градоначальник.Работы разбиты на два этапа. На первом - благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта.«К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Вдоль аллей высадят 80 алтайских кедров высотой около 2-х метров. Всего на территории сквера появится несколько сотен деревьев различных пород.На втором этапе возведут фонтан, санузлы, небольшую сцену, детский городок, площадку для размещения полевой кухни.«В выставочном павильоне планируется разместить информация о владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне, а также о воинах-интернационалистах», - добавили в горадминистрации.По периметру сквера появится ограждение, будут оборудованы входные группы.Напомним, что жители Владимира могут за название общественного пространства на официальном администрации.