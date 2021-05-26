Благоустроено общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.
Во Владимире на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира продолжается строительство сквера Победы. Благоустроено общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.
Мэр Владимира Андрей Шохин 25 мая вместе с проектировщиками и строителями осмотрел подготовленные коммуникации, построенные аллеи и велодорожки.
«Каждый из размещенных здесь образцов военной техники будет снабжён интерактивным экраном. Посетители получить информацию о технике, познакомиться с тем, как она использовалась на полях сражений», - отметил градоначальник.
Работы разбиты на два этапа. На первом - благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта.
«К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.
Вдоль аллей высадят 80 алтайских кедров высотой около 2-х метров. Всего на территории сквера появится несколько сотен деревьев различных пород.
На втором этапе возведут фонтан, санузлы, небольшую сцену, детский городок, площадку для размещения полевой кухни.
«В выставочном павильоне планируется разместить информация о владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне, а также о воинах-интернационалистах», - добавили в горадминистрации.
По периметру сквера появится ограждение, будут оборудованы входные группы.
Напомним, что жители Владимира могут за название общественного пространства на официальном администрации.