Его пассажирка, 16-летняя девушка, госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибленной раной руки.

В ночь с 24 на 25 мая в Киржаче произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика.Парень 2000 года рождения, ехавший на «Сузуки - GSXR600» на полном ходу врезался в припаркованный самосвал МАЗ.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, трагедия произошла в 0 часов 10 минут в районе дома №36 на улице Ленинградской.В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, 16-летняя девушка, госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибленной раной руки.