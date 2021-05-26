Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамент архитектуры и строительства Иван Щербаков.

К концу 2021 года во Владимирской области намерены ввести в эксплуатацию 680 тысяч квадратных метров жилья. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамент архитектуры и строительства Иван Щербаков.«К 2027 году стоит задача сдавать по 1 млн квадратных метров жилья ежегодно», - уточнил он.Иван Щербаков отметил, что завершена работа по оформлению утверждаемой части проекта объединённой зоны охраны. В Минкульт направлены соответствующие письма для рассмотрения владимирской инициативы.«Согласно документу в центре Владимира предполагается повышение высотности в микрорайоне Коммунар, на перекрёстке улиц Мира и Горького, включая ЖК «Вишня-парк», на участке по улице Никитской, а также на стадионе «Торпедо», - уточнил чиновник.В регионе получают комплексную поддержку и льготную процентную ставку по кредитам низкомаржинальные объекты строительства. Сегодня таких объектов два и оба во Владимире: на улице Горького и улице Смоленской в микрорайоне Веризино.Ранее мы сообщали, что в регионе до конца года планируется численность обманутых дольщиков - с 396 до 63.Сейчас на рынке 49 застройщиков на 115 объектах. Объём стройки равен 1,36 млн квадратных метров жилья.