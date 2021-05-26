Лесам Камешковского района причинён ущерб в размере 70 тысяч рублей.

МЧС России по Владимирской области и департамент лесного хозяйства провели совместный брифинг предотвращению природных пожаров.Завотделом охраны, защиты, надзора и контроля департамента лесного хозяйства Владимирской области Сергей Сазанов отметил, что с начала года в лесах региона зафиксировано 30 очагов возгораний.«По сравнению с прошлым годом их число увеличилось, а общая площадь сократилась с 39 до 27 гектаров. Все пожары были потушены силами «Владлесхоза», - уточнил госслужащий.Мониторинг за обстановкой ведётся при помощи 30 видеокамер и методом авиапатрулирования.По факту выявленных возгораний в 2021 году возбуждено одно уголовное дело.«В Камешковском районе лесу причинён ущерб на сумму более 70 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе МЧС.По информации ведомства на 26 мая, в регионе произошло 496 палов сухостоя, сотрудники МЧС России составили уже 116 протоколов.Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. за его нарушение составляют от двух до четырех тысяч рублей на граждан; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что до 27 мая в регионе действует