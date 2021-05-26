С 24 мая его местонахождение неизвестно.

С 24 мая в городе Александров Владимирской области пропал Иван Мальков 2008 года рождения. До сих пор местонахождение 13-летнего школьника неизвестно.К поиску подростка подключились добровольцы из ПСО «Лиза Алерт».Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Был одет в красную футболку, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.Если вы обладаете информацией об исчезнувшем мальчике, просьба сообщить сведения по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.