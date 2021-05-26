На три больше, чем накануне. Коронавирус не сдаётся. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 297 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ).

На три больше, чем накануне. Коронавирус не сдаётся. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 297 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ). Накануне прибавка составляла + 8. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре уже 7 617 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас