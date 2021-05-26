Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 297 человек.

Во Владимирской области на 26 мая коронавирус подтвержден у 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 9 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, по 4 - в Гусь-Хрустальном, Александровском и Ковровском районах. По 3 заразившихся прибавилось в Кольчугинском, Киржачском и Юрьев-Польском, по 2 - в Петушинском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах. По одному жителю с ковидом выявлено в Вязниковском, Собинском, Гороховецком, Судогодском и Камешковском районах, а также в городе Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 297 человек.