Противостояние двух ядерных держав длится уже полвека. И заокеанские партнёры России навряд ли откажутся от своих амбиций.

Противостояние двух ядерных держав длится уже полвека. И заокеанские "партнёры" России навряд ли откажутся от своих амбиций.Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США разрабатывают новую доктрину для уничтожения России. По мнению аналитика, предыдущий план американцев провалился.Леонков отметил, что прежде Вашингтон якобы следовал стратегии мгновенного глобального удара. Она подразумевала нанесение множества ударов из ядерного оружия по территории СССР, а затем – России. По мнению специалиста, для этого Соединённые Штаты планировали разместить системы противоракетной обороны (ПРО) вокруг границ страны. Это позволило бы им нанести ядерный удар по российским землям без риска получить аналогичный ответный удар.Алексей Леонков считает, что этим козням американцев помешал президент России Владимир Путин. В 2018 году глава государства объявил о наличии у страны гиперзвукового оружия, против которого системы ПРО США практически бесполезны, передаёт телеканал "".Однако военный аналитик уверен, что теперь Вашингтон вынашивает новую военную доктрину. Она предполагает задействование европейских союзников Соединённых Штатов в качестве "пушечного мяса". Для этого необходимо предоставить им всё необходимое вооружение, после чего они должны напасть на Россию.Стоит отметить, что два года назад Владимир Путин говорил о том, что в случае наступления на Россию контрудар будет нанесён не по атакующим, а по тем, кто за ними стоит и "дёргает за ниточки".