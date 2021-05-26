26.05.2021

2021-05-26 15:30:05

Войди в историю: на бывшем Доме Дворянского Собрания во Владимире появится QR-код

В его стенах бывали императоры Николай Первый и Александр Второй. А само здание и сегодня центр общественной и культурной жизни. ГТРК "Владимир" продолжает свой проект "Войди в историю". В ближайшее время QR-код появится на ещё одном знаковом объекте губернской столицы - бывшем Доме Дворянского Собрания. Его "исторический портрет" - в репортаже Марии Платанюк.



Герб Владимирской губернии на фронтоне, гордые львы на фасадах, строгие колонны ионического ордера в портике. Дом Дворянского Собрания будто сошёл с исторических гравюр и открыток. Памятник архитектуры федерального значения - одно из знаковых зданий губернского Владимира. Великолепный дом на главной улице - сам по себе "архитектурный дворянин". Появление дома благородного Дворянства во Владимире восходит к реформам Екатерины Великой. По Жалованной грамоте государыни от 1785 года дворянству в каждом губернском городе дозволялось иметь свой дом для собраний. Во Владимире же представители высшего сословия долгое время ютились в нескольких тесных комнатах Присутственных мест.



Роман Костоправов, завотделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «На протяжении более чем 30 лет владимирское Дворянское Собрание собственного дома не имело и вынуждено было занимать различные неудобные помещения в других учреждениях. И лишь в 1820 году губернский предводитель дворянства Пётр Кириллович Меркулов на собственные деньги выкупил здание у братьев Гордеевых на Соборной площади, как раз на этом месте».



Однако, дом требовал перестройки. Вопросом занимался уже новый предводитель дворянства Александр Голицын. Владимирский помещик активно участвовал в открытии Дворянского дома в Москве.



Роман Костоправов, завотделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Перестройка проводилась по проекту архитектора Василия Григорьевича Дрегалова, московский архитектор. Здание, как мы видим, он перестроил в стиле классицизма. Типичного для того времени. И в 1826 году дворянство, наконец, в собственное здание переехало».



Владимирский архивист и краевед Алексей Арескин истории Дома благородного дворянства посвятил научную работу и долгие месяцы исследований. Изучил десятки уникальных документов. В старом здании дома Гордеевых предстояло опустить своды нижнего этажа, выломать старые стены, пробить новые окна и двери, пристроить портал входа. По контракту подрядчик обязан был использовать кирпич "лучшей доброты", а колонны, пилястры, и "цокольки" делать из белого камня.



Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области: «Работы по перестройке старого дома Гордеевых взял на себя купец Асаф Зимин и уже в 1825 году к октябрю месяцу каменные работы по перестройке старого дома были завершены. Он был значительно расширен. По проекту архитектора был устроен фронтон прекраснейший».



Верхний этаж здания предназначался для собраний, в нижнем разместилась депутатская канцелярия.



Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области: «Для украшения здания из Москвы были приглашены лучшие живописцы, декораторы и лепщики. Так известный московский лепщик Иван Емельянов выполнил украшение фасада здания. Позолоченными буквами на фронтоне была размещена надпись Дом благородного дворянства и размещён владимирский герб. Внутри помещения были украшены вытянутыми карнизами, пилятрами, капителями внутренних колонн».



Ещё одним отличием стали роскошные интерьеры. Дом украсили мраморные камины, зеркала в рамах, кинкеты, канделябры и аплике. Из Москвы привезли покрытые червонным золотом люстры. Каждая из комнат имела свой цвет.



Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области: «Залы Дворянского Дома были украшены привезённой из Москвы мебелью красного дерева работы лучшего московского мастера Греппе. Плафоны залов были расписаны художником Киселёвым в различных тонах. А стены были окрашены в различные колера».



Дворянство, которое прибыло во Владимир в декабре 1826-ого для выборов, нашло дом "украшенным в самом лучшем виде". Дом освятили и он начал "жить".



В первую очередь, Дом Дворянского Собрания предназначался для встреч, торжественных мероприятий и балов. Исторический факт- именно в этих стенах 12 октября 1834 года владимирское дворянство принимало императора Николая Первого. С балконов Дворянского дома открывался удивительный вид. Прежде всего - на историческую часть города. Соборную площадь, центральный городской бульвар и, конечно, же на плацпарадную площадь. Ныне это парк Липки. Именно там проходили традиционные смотры войск.



Сейчас в бывшем Доме благородного дворянства - Центр культуры и искусства на Соборной. По мнению Веры Геворкян, помещения буквально "хранят" дух времени. Здание, как ни странно, современно в любую эпоху. Построенное когда-то "для владимирцев", оно по-прежнему - центр общественной и культурной жизни.



Вера Геворкян, ведущий специалист по связям с общественностью Центра культуры и искусства на Соборной: «Мы должны тоже соответствовать этому зданию. И внешне, и внутренне. Для нас это здание - идеал, к которому нужно стремиться. Я думаю, у нас получается».



Пополнение госказны налогами с имений, поставка рекрутов в армию, охрана и разведение лесов, устройство дорог и хлебных магазинов, строительство церквей, продажа хлеба, открытие мануфактур, покровительство образованию. Такими были заботы дворянства. В истории этого благородного Дома на Большой Московской отразились важнейшие вехи.



Роман Костоправов, завотделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Здание Дворянского Собрания связано со многими знаковыми событиями в истории Владимирской губернии и всей страны. Одно из самых крупных - это отмена крепостного права. После Октябрьской социалистической революции, когда органы сословного самоуправления были ликвидированы, здание было передано под гарнизонный красноармейский клуб. Собственно, почему здание и получило своё название Дом офицеров».



Первая владимирская публичная библиотека появилась именно в Доме Дворянского Собрания. Здесь же - до открытия специального здания музея- устраивались выставки и экспозиции.



В 1841-ом к зданию Дворянского Дома - с востока - был пристроен Благородный пансион. В его стены после пожара переехала владимирская мужская гимназия. Здания сформировали единый архитектурный ансамбль. В стенах Дворянского Дома бывал император Александр Второй с императрицей Марией Александровной. Здесь проходили выборы в Государственную Думу. А в первую мировую и в годы Великой Отечественной размещались госпитали. В 1869-ом здесь выступал русский композитор Антон Рубинштейн, а после "смены эпох" уже в 1927-ом - советский поэт Владимир Маяковский. Летопись одного из главных символов Владимира продолжается и сегодня. С уважением к его славному прошлому.



Мария Платанюк, Андрей Синягин



"Вести-Владимир"