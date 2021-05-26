В Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год вошли 19 российских университетов. Российские вузы добились успеха в инженерно-технических науках (упоминаются в рейтинге 26 раз) и в естественных науках (упоминаются 17 раз).

В Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год вошли 19 российских университетов. Российские вузы добились успеха в инженерно-технических науках (упоминаются в рейтинге 26 раз) и в естественных науках (упоминаются 17 раз).Наилучшие результаты в своих предметных группах среди российских университетов показала Высшая школа экономики. Она не только увеличила количество предметов до 8, но по 5 является единственным российским вузом. Еще по трем предметам университет занимает лидирующую позицию в России.Самый лучший результат НИУ ВШЭ показала в Математике, войдя в ТОП-100.Также ВШЭ впервые представлена в предметной области государственное управление в диапазоне 151-200 и образование в группе 401-500. Ранее российские вузы не входили в эти области, и теперь благодаря ВШЭ стали представлены среди мировых университетов. ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам, экономике, психологии, деловому администрированию и менеджменту.Ирина Карелина, старший директора по стратегическому развитию НИУ ВШЭ, прокомментировала успех университета:Шанхайский рейтинг один из самых строгих и практически независимых от подачи данных университетом. Более того, из 54 предметов в нем нет гуманитарных. Для Вышки, у которой традиционно сильными являются социально-экономические и гуманитарные науки, представлять единственным вузомРоссию по наибольшему числу предметов ( а их у нас 5) – это высокое достижение усилий большой команды единомышленников – руководства, научно-педагогического состава, административных сотрудниковВ предметный рейтинг ARWU, который отличается очень строгими критериями, вошло 19 российских университетов, из них 13 вузов Проекта 5-100. Вузы представлены в 29 предметных областях из 54 возможных. Наибольшее число российских университетов вошло в предметные области Математика, Физика и Металлургия. В общей сложности российские университеты занимают 61 позицию рейтинга.Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy, которая официально публикует Академический рейтинг университетов мира с 2009 г. Выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметным областям в категориях естественных наук, инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских наук и общественных наук. Было оценено 4 000 университетов из 93 стран и регионов, в рейтинг этого года вошло более 1 800 университетов.