По данным Владимирстата, брак зарегистрировали на 1429 семей или 17,5% меньше, чем в 2019 году.

За 2020 год во Владимирской области поженились 6737 пар. По данным Владимирстата, брак зарегистрировали на 1429 семей или 17,5% меньше, чем в 2019 году.Коэффициент уменьшился на 16,7% и составил пять новых ячеек общества на тысячу человек.В 2020 году владимирцы развелись 4771 раз. На тысячу человек приходилось 3,5 развода. Для сравнения, в 2019 году коэффициент был равен четырём.На 100 бракосочетаний в 2020 году пришёлся 71 развод. Годом ранее — 67.