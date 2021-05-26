С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболела 21362 человека. Врачам удалось поставить на ноги 19089 пациентов. В стационарах лежит 280 жителей, из них 188 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1617 заболевших.

В Костромской области за прошедшие сутки 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 11 костромичам. Ещё 10 заболевших выявлено в Нейском районе. Пять инфицированых прибавилось в Шарье. Четыре – в Костромском районе. Два случая в Солигаличе. Один – в Галиче.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболела 21362 человека. Врачам удалось поставить на ноги 19089 пациентов. В стационарах лежит 280 жителей, из них 188 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1617 заболевших.На 26 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 67358 человек.