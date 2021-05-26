21 мая в школах Владимира для 11-классников прозвенел традиционный Последний звонок, посвящённый окончанию 2020-2021 учебного года.

21 мая в школах Владимира для 11-классников прозвенел традиционный Последний звонок, посвящённый окончанию 2020-2021 учебного года.Впереди ребят ждёт ещё очень нелёгкое испытание - надо сдать итоговые экзамены, поступить в вузы и колледжи. Но пока - их праздник.Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, традиционное шествие выпускников в этом году не проводили. Все общегородские акции перенесли в онлайн. Школьные праздники прошли с обязательной термометрией, соблюдением социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты, а также с разделением потоков.Классный выпускПри этом управление образования администрации города Владимира предложило выпускникам в этом году поучаствовать в онлайн-челлендже «Последний звонок-2021» с заданием представить свою школу. В группе «Владимир - умный город» в соцсети «ВКонтакте» с 18 мая стартовал флешмоб, где выпускники могли рассказать о себе в видеороликах, вспомнить самые яркие моменты школьной жизни, поздравить учителей.В день проведения «Последнего звонка» подвели итоги онлайн-конкурса «Классный выпуск». Его участниками стали не только выпускники, родители, педагоги, но и все желающие. Конкурс проводили в 2-х номинациях: «Лучшее поздравление, адресованное выпускникам» и «Классный классный». Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо было выложить конкурсную работу в соцсети под хештегами #Классныйвыпуск #конкурсВладимир #ростелеком. Авторам 3-х самых оригинальных и душевных напутствий и 3-м классным руководителям, получившим наибольшее количество положительных отзывов, вручили подарки.На пороге жизниБольше всего выпускников в этом году - во Владимирском промышленно-коммерческом лицее. В этом году его окончили 126 ребят. На торжественное мероприятие, проходившее во Владимирской областной филармонии, собрались родители и педагоги выпускников лицея.Ребят, их учителей и родителей поздравила со знаменательным событием начальник управления образования администрации города Владимира Елена Малик. Она отметила, что именно последний школьный звонок - по-настоящему трогательный и волнующий момент.- Именно сейчас вы стоите на пороге удивительной жизни, полной и новых знаний, и будущих профессиональных успехов. Я искренне желаю вам быть счастливыми - от жизни, от того, что вы делаете, от тех людей, которые вас окружают, - такими словами напутствовала выпускников Елена Малик.От лица родителей выпускников всех участников торжества поздравил заместитель председателя Законодательного собрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин. Его дочь в этом году тоже оканчивает промышленно-коммерческий лицей. Особые слова благодарности Вячеслав Картухин адресовал педагогическому коллективу образовательного учреждения, сумевшему создать хорошую творческую атмосферу и обеспечить высокий уровень преподавания. Он сказал, что получив такую надёжную базу и верный настрой, многие выпускники лицея во взрослой жизни сумели достичь профессиональных высот в разных сферах.Свою творческую программу к «Последнему звонку» подготовили и ученики выпускных классов, посвятив её своим родителям. Оригинальным видеороликом и праздничными концертными номерами ребята постарались передать дух и атмосферу 90-х годов ХХ века - того времени, когда оканчивали школу их мамы и папы.«Не говорю «Прощай!»А в школе № 6 города Владимира Последний звонок прозвучал для 27 учащихся 11-го «А». Выпускников, их педагогов и родителей поздравили заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира Елена Маркова, директор учебного заведения Елена Гуськова, представители родительского сообщества. Особенно трогательным было напутствие выпускникам от их «сменщиков», учащихся-первоклашек.Елена Маркова отметила, что владимирские выпускники традиционно показывают высокий уровень знаний на выпускных экзаменах, успешно поступают в ведущие вузы страны, занимают высокие места в олимпиадах федерального и регионального уровней.В частности, владимирские выпускники прекрасно проявили себя на Всероссийской олимпиаде школьников, став победителями и призёрами её регионального этапа по всем предметам: 27 победителей и призёров по 21 предмету - это выпускники города Владимира. Пять владимирских выпускников получили в этом году персональные стипендии «Надежда земли Владимирской» за успехи в культуре, науке, спорте. Среди них - выпускник школы № 36 Никита Антипов, победитель Всероссийского этапа олимпиады по географии, Анастасия Карпенкова - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, Богдан Колин - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (оба - из 23-й гимназии). Никита Ситников из гимназии № 35 победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, а Антон Сутулов из промышленно-коммерческого лицея - стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.Особым был этот день и для старейшего педагога города Владимира. Учитель английского языка средней школы№ 6 Инна Алексеевна Кутузова с раннего детства мечтала стать учителем. И проработала в школе № 6 62 года! В день Последнего звонка коллеги и учащиеся чествовали и поздравляли Инну Алексеевну. Педагог-ветеран призналась, что наравне с радостью, с праздничным настроением, которое ей передаётся от ребят, она испытывает и грусть расставания с родной школой.- Но я не говорю школе «Прощай!», - призналась Инна Алексеевна. - Я говорю ей «До свидания!». Наверняка мы будем встречаться с коллегами, обсуждать профессиональные вопросы, делиться проблемами и успехами.Языком цифрВ этом году выпускные классы 43 общеобразовательных школ и гимназий Владимира оканчивают 1753 одиннадцатиклассника.Глава города Владимира Андрей Шохин, находясь в командировке в инновационном центре «Сколково», направил выпускникам школ поздравление. Обращаясь к юношам и девушкам, Андрей Шохин сказал:- Дорогие выпускники! Я рад поздравить вас с окончанием школы. Последний звонок - это время, когда настоящее встречается с будущим, когда он даёт отсчёт новой жизни, звенит для вас - перспективных, молодых, задорных, многообещающих. Этот звонок - приглашение вам, героям сегодняшнего праздника, достигать, дерзать, не бояться фантазировать, экспериментировать, трудиться на благо нашего города и нашей страны!