24 мая в деревне Зайцево Одинцовского городского округа Подмосковья было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения.

24 мая в деревне Зайцево Одинцовского городского округа Подмосковья было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения.Все тело погибшего было в ушибах. По данным следствия, накануне вечером мужчина распивал спиртные напитки в компании.Подозрение в убийстве пало на 19-летнего парня, сотрудники полиции оперативно его задержали. Выяснилось, что во время пьянки у него возник конфликт со знакомым. В результате ссоры парень избил оппонента до смерти. Как сообщают , в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.