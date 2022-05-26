В целях усиления профилактической работы, направленной на выявление водителей, управляющих...

В целях усиления профилактической работы, направленной на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области в пятницу, 27 мая, проведут на территории областного центра специальные рейдовые мероприятия, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.freepik.com/