На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 мая 2022 года лабораторно подтверждено 43...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 мая 2022 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:7 сл. во Владимире,5 сл. в Муромском районе,7 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,2 сл. в Юрьев-Польском районе,6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Собинском районе,1 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Гороховецком районе,5 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе,1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151582 случаев заболевания.