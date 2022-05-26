В 07:10 26 мая в Коврове на улице Киркижа у дома №2 загорелась легковушка. Пожарно-спасательные...

В 07:10 26 мая в Коврове на улице Киркижа у дома №2 загорелась легковушка.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в моторном отсеке автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали горение на площади 0,5 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/