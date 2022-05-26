Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств. Сегодня, 26 мая, 60...

Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств. Сегодня, 26 мая, 60 новых деревьев, в их числе ясень, клен и черемуха, были высажены на улице Комиссарова (в сквере у Комиссаровского пруда и на разделительной полосе) и на улице Безымянского. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира.Саженцы были привезены из Краснодарского края. Их безвозмездно передал городу Владимиру представитель азербайджанской общины Али Гейдар Оглы Агаев. Место высадки выбрано по просьбе депутата городского Совета Дмитрия Чижова, к которому ранее обращались жители его избирательного округа с предложениями об озеленении своих улиц.Работы по озеленению города Владимира возобновились в этом году в апреле. В апреле-мае в городе была высажено уже более 300 деревьев. Новые зеленые насаждения появились в микрорайоне Юрьевец, на ул. Горького, в сквере у ДДюТ, а также в Патриотическом сквере, где 17 мая, в рамках акции «Сад памяти», высадили аллею из 26 берез в честь владимирцев - Героев Советского Союза и Героев России. Кроме того, в микрорайонах Юрьевец и Лунево высажено 4700 сеянцев сосны и ели.Работы по озеленению города Владимира будут продолжены осенью 2022 года.Фото: https://vladimir-city.ru/