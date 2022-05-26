26 мая 2022 года в России отмечается день Лукерьи Комарницы. В этот праздник есть много примет.

26 мая 2022 года в России отмечается день Лукерьи Комарницы. В этот праздник есть много примет.В народе этот день называли также "Гликерия", "Лукерия", "Гречишница", "Гречкосейка". В старину на Руси православные христиане в этот церковный праздник вспоминают святую мученицу Гликерию Гераклейскую и святую праведную Гликерию, деву Новгородскую.ПРИМЕТЫВ народе отмечали, что с 26 мая начинали появляться первые комары. Люди верили, что весной из приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит комаров на юг.После появления комаров люди начинали сеять рожь. Однако на Лукерью Комарницу приступать к посевам было нельзя. Считалось, что если посеять рожь в этот церковный праздник, урожай будет скудным.ЗАПРЕТЫПомимо прочего в этот православный праздник нельзя начинать новые дела. День Лукерьи Комарницы не принесет удачи, если взяться за дело в эту дату.Нельзя в этот день творить зло. Любой негатив сыграет против самого человека. Не стоит на Лукерью ссориться или вредить кому-то, а уж тем более драться.Среди запретов в этот день есть также переезд. Не стоит и увольняться с работы, лучше отложить это на чуть более поздний срок. Не рекомендуется вступать в брак. Кроме того, не стоит в этот церковный праздник ходить к лекарям и заниматься своим здоровьем, делать какие-то медицинские манипуляции. Даже при малейшем вмешательстве у человека могут начаться проблемы со здоровьем еще более серьезные.