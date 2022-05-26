Глава Владимирской области сможет оставаться в должности более двух сроков подряд. Депутаты...

Глава Владимирской области сможет оставаться в должности более двух сроков подряд. Депутаты Заксобрания сегодня на очередном заседании приняли соответствующие поправки в региональный устав.Также они дополнили полномочия губернатора, наделив того возможностью увольнять глав органов местного самоуправления.Перед парламентариями выступила председатель Счётной палаты Ирина Тулякова. По её словам, аудиторы выявили нарушения при использовании бюджетных средств на 540 миллионов рублей. Материалы будут переданы в правоохранительные органы. Депутаты обсудили и приняли ряд других важных законов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Семьи, имеющие трёх и более детей, будут получать все льготы до достижения детьми 23 лет, сейчас 18, а будут до 23-х. Закон, предусматривающий в том числе и государственную финансовую поддержку студенческих отрядов.