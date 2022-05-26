Депутаты Заксобрания со второй попытки расширили полномочия губернатора области. Теперь глава региона может оставаться на своей должности больше двух сроков. Также губернатор получил

Депутаты Заксобрания со второй попытки расширили полномочия губернатора области. Теперь глава региона может оставаться на своей должности больше двух сроков. Также губернатор получил возможность лично не отчитываться перед парламентариями, а лишь предоставлять им отчет о своей работе. У таких изменений в «Устав Владимирской области» нашлись противники – депутаты от ЛДПР и КПРФ. Например, лидер коммунистов