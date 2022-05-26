«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за основным периодом проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за основным периодом проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Выпускные испытания пройдут с 26 мая по 2 июля во всех субъектах РФ, а также в 97 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 59 странах мира. В каждой