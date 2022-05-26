В сети появилось видео недовольного анонимного пользователя, который жалуется на неудовлетворительное, по его мнению, состояние родника в деревне Сущево. В народе этот родник известен под

В сети появилось видео недовольного анонимного пользователя, который жалуется на неудовлетворительное, по его мнению, состояние родника в деревне Сущево. В народе этот родник известен под названием «Грибоедовский». От Владимира он находится буквально в нескольких минутах езды, удобное местоположение и чистая вода привлекает значительное число владимирцев. – На этот родник приезжают многие из города набрать воды