Пришло время открывать родную страну. В России - всплеск внутреннего туризма. Только в прошлом году...

Пришло время открывать родную страну. В России - всплеск внутреннего туризма. Только в прошлом году внутренний турпоток вырос примерно на треть. А Владимирская область заняла четвёртое место в десятке самых востребованных регионов. Немало удивительных точек и на карте Юрьев-Польского района. Одна из них- исчезнувший город Мстиславль. Где искать его следы? И чем уникален Мстиславль?- расскажет Мария Платанюк.Древнерусский Мстиславль. Город исчезнувший, но не забытый. По крайней мере, ценителями старины. В его валах и водной глади- отражение веков. Увидеть чудо просто- "след Мстиславля"- всего в 11 километрах от Юрьева-Польского. Ориентир- село Городище.Древние жители юрьевского ополья защитили свой город рукотворными валами. Их высота достигает 6 метров. Прочности добавили деревянные дубовые срубы, рассказывает известный краевед Сергей Хламов. Здесь, с севера, находились въездные ворота. Гордый Мстиславль по средневековым меркам стал настоящей крепостью.Сергей Хламов, член Союза краеведов России, член Союза писателей России:– Уникальность старого Мстиславля в том, что он окружён земляными валами, которые сохраняются в очень хорошем качестве на протяжении всего существования этого города.Мстиславль возведён "на плоскости", практически в поле. Хотя большинство городов русичи строили на высоких берегах рек. Благодаря такому расположению- вся местность- на прострел. И глаза, и оружия. Водная же граница Мстиславля- также творение рук человека. На сотни метров- большим кольцом- ров опоясывал его детинец. Только ширина водораздела- порядка 30 метров.Мария Платанюк:– Вот он ров древнерусского города Мстиславль, до нашего времени сохранилась его часть, причём, в идеальном состоянии. Местами глубина этого рва- до пяти-шести метров. По сей день питают ров подземные источники.По свидетельствам историков, первыми на этом месте поселились меряне. Ещё в седьмом столетии. Три века спустя территорию освоили славяне. В летописных источниках древний Мстиславль впервые упоминается в 1135-ом. Входит Мстиславль и в "Список русских городов дальних и ближних" конца 14-ого столетия. В любом случае исчезнувший княжеский город-крепость старше столицы юрьевского ополья- Юрьева-Польского. Причём столетия на два, подчёркивает исследователь Сергей Хламов.– Но какого? здесь идут у историков разночтения. Вполне возможно, что к созданию города причастен сын Владимира Мономаха - Мстислав. А некоторые другие учёные считают, что Мстиславль мог быть основан самим Владимиром Мономахом.Основание Мстиславля именно здесь обусловлено и причинами экономическими, рассказывает краевед. Город поставили на пересечении важнейших торговых путей.Сергей Хламов, член Союза краеведов России, член Союза писателей России:– Суздаль, дальше идёт дорога на Владимир , в противоположную сторону Переславль- Залесский, Ростов. Самые известные, выдающиеся на момент 12-ого века города. И дороги на них проходили именно здесь. И здесь, скорее всего, была княжеская резиденция.Свое существование Мстиславль прекратил во время монгольского нашествия. Ордынцы взяли укреплённый город. Захват Мстиславля кочевниками ознаменовал его закат. Впоследствии топоним "Мстиславль" трансформировался в Числавль, потом Числавское Городище. Позже- просто Городище. Краевед Сергей Хламов уверен: исчезнувший Мстиславль обязательно должен стать точкой притяжения. Такое сочетание истории и ландшафта уникально не только для Юрьев-Польского района, но и для всей России. Сейчас, когда изменились туристические векторы, наступило время открывать родную страну! Родной край! Сергей Хламов уверен: Мстиславль достоин самостоятельного маршрута. С ним солидарны и жители Городища. Николай Максимец переехал сюда из Казахстана. И хотя, по собственному признанию, об истории Мстиславля он знает не так много, места здесь удивительные. Исторический магнит, не иначе.Николай Максимец, житель села Городище:– Нету автобусов, чтобы именно так с экскурсоводом. А так да, неплохо было бы, конечно! Приезжали из питерского института... Археологи? Да! Они приезжали со своими картами древними, сундуками, где-то что-то раскапывали.В центре внимания археологов исчезнувший Мстиславль оказывался неоднократно. Курганный могильник 12-13-ого веков близ села на реке Гза, недалеко от городища Мстиславль исследовал ещё сам граф Алексей Уваров. Последние же экспедиции пришлись на век 21-ый. Краевед Сергей Хламов надеется, что Мстиславль обязательно зазвучит. Спустя время, сквозь века.– Это наша глубинка, но глубинка чисто историческая, потому что девять веков почти и мы здесь можем ощущать, видеть то, как выглядели населённые пункты, которые строились аж в 12-ом веке. Мстиславль даёт возможность понять само устройство древнего города. Живые уроки истории можно проводить? Да, живые уроки истории- это как раз про это. Про Мстиславль.Пока же исчезнувший Мстиславль с удовольствием посещают индивидуальные туристы. В вихре событий, смены эпох и ориен устояла и колокольня церкви Воскресения Христова. Сам храм постройки начала 17-ого века полностью разрушен в 1960-ые. А колокольня, которую за видимый крен давно окрестили местной Пизанской башней не поддалась. Став символом. Веры, наследия, корней.Мария Платанюк, Андрей Синягин.Вести "Владимир"