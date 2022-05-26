Участникам конкурса была представлена возможность при создании работ использовать различные экологические направления и тематику.

Совсем недавно ГБУ ВО «Экорегион» сообщили имена победителей областного конкурса публицистических статей на экологическую тему.Участникам конкурса была представлена возможность при создании работ использовать различные экологические направления и тематику.В работах раскрывались вопросы экологических проблем городов Владимирской области, проводилось исследование пластика и выявление его положительных и отрицательных качеств. Были затронуты темы численности популяции бездомных животных на территории региона, а так же процессы утилизации отходов.В отрывке из статьи «Проблемы и пути решения утилизации бытовых отходов во Владимирской области» участницы, занявшей первое место, приводятся примеры переработки и уничтожения отходов потребления, а так же мероприятия, направленные на улучшения экологической обстановки:«Уничтожение твёрдых бытовых отходов остаётся серьёзным вопросом во Владимирской области. При наличии некоторых преобразований, главным способом уничтожения является помещение объектов на специальные площадки.Согласно Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, было переработано более 8 % ТБО. Реальное количество созданных отходов с февраля по декабрь 2020 года достигло 0,24 миллиона тонн. В 2019-2020 гг. запускали «мусорную реформу». Граждане скоро почувствовали неудобство. Места для выброса отходов быстро загрязнялись. Места не хватало.Тем не менее на территории Владимирской области проводятся мероприятия по улучшению экологической обстановки, решению вопроса об утилизации мусора. Так, во Владимире 20 февраля 2022 г. был предоставлен экомобиль, собирающий отходы. Группа «РазДельныйСбор» собирала стеклотару, жесть, пластик, бумагу. Во Владимире создан первый экопункт по приёму вторсырья в 2021 г. Кроме того, здесь работают точки сбора вторсырья, созданные регоператором ООО «Биотехнологии».».«Чтобы правильно уничтожать твёрдые бытовые отходы, следует осуществить некоторые пункты. Необходимо осуществлять правильное регулирование посредством государства. Нужны инновационные идеи сортировки отходов, размещения повсюду ёмкостей для разделения. Каждый человек способен противостоять возникновению мусора, используя товары, не несущие вред природе. Многие граждане уже постоянно выбирают экологичные товары на товарных полках. Тем не менее возможно применять многоразовые вилки, ложки, ёмкости для питья, распространять сведения об экологических задачах, их преодолении, скоплениях отходов».С полной версией статьи и работами победителей конкурса можно ознакомится на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» в разделе «Новости» -Читая работы участников конкурса, нельзя не отметить в чем-то детский, но уже такой прицеленный взгляд на различные экологические проблемы, который побуждает задуматься о том, что мы имеем сейчас, и о том, что мы можем потерять. Ведь «Каждое действие несет за собой определенные последствия». Так давайте начнем действовать во благо экологии нашего с Вами региона, нашего с Вами дома.Мария Копанова.