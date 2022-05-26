Сегодня, 26 мая, выпускники владимирских школ приступили к сдаче Единого государственного экзамена....

Сегодня, 26 мая, выпускники владимирских школ приступили к сдаче Единого государственного экзамена. Первыми сдают ЕГЭ те ребята, которые для сдачи экзамена выбрали литературу, химию и географию. Глава города Владимира Андрей Шохин в своем телеграм-канале пожелал выпускникам успехов и высоких результатов на ЕГЭ.Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников городских школ, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Фото: https://pixabay.com/ru/