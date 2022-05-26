Для выполнения поручения Владимира Путина из госказны выделят порядка 600 миллиардов рублей.

Для выполнения поручения Владимира Путина из госказны выделят порядка 600 миллиардов рублей.В среду, 25 мая, после посещения участников специальной военной операции на Украине в госпитале российский лидер Владимир Путин выступил на заседании Президиума Госсовета, где обсуждались вопросы социальной поддержки граждан.Глава государства обратил внимание Правительства на необходимость повышения денежных выплат военным, выполняющим задачи за границей. Он отметил, что финансовая поддержка зачастую привязана к курсу доллара, который начал падать. Российская валюта, по словам политика, наоборот, укрепляется.Президент РФ подчеркнул, что инфляция в нашей стране превысила 11%, однако спецоперация не имеет отношения к этой цифре. По его словам, в Европе и США можно наблюдать аналогичные показатели. Меж тем, политик призвал продолжить работу по снижению уровня бедности населения."Наш ключевой, неизменный приоритет – это рост благосостояния и качества жизни граждан", – заявил Владимир Путин.В этой связив России на десять процентов повысят пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. По поручению главы государства, изменения начнут действовать с 1 июня текущего года. По данным телеканала "", в среднем неработающие пенсионеры смогут получать больше на почти 1900 рублей.После индексации прожиточного минимума вырастут и привязанные к нему выплаты. Увеличение МРОТ положительно скажется на зарплатах бюджетников. В общей сложности для выполнения поручения президента из государственной казны выделят порядка шести сотен миллиардов рублей.Как сообщает , в профильном комитете Государственной Думы РФ уже поддержали предложение главы государства по увеличению социальных выплат. Депутат Ярослав Нилов, по данным "", отметил, что сегодня зарплату на уровне МРОТ получают около четырех миллионов россиян.