Эльвира Набиуллина считает необходимым перевести на рублемы валютные креиты на недвижимость.

Эльвира Набиуллина считает необходимым перевести на рублемы валютные креиты на недвижимость.С началом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса западные страны решили оказать санкционное давление на Россию. При сложившихся обстоятельствах как Правительству, так и Центральному банку пришлось предпринимать активные шаги по нормализации отечественной экономики и поддержке граждан. Благо, власти оказались готовы к внешним ограничениям.Давление Брюсселя и Вашингтона на Москву по итогу привело к проблемам в их собственных экономиках, однако и в нашей стране возникли определенные риски. К примеру, из-за скачка курсов доллара и евро под ударом оказались люди, взявшие валютные ипотеки.В четверг, 25 мая, председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила кредитным организациям перевести оставшихся граждан на дальнейшее погашение долгов в рублях. Она подчеркнула, что сейчас самый подходящий момент для отказа от валютной ипотеки.По словам главы ЦБ РФ, заемщиков, взявших кредит на недвижимость в евро или долларах, осталось очень мало. Чиновница отметила, что это является для нашей страны "локальной проблемой", которую уже можно решить. По данным издания , она предложила банкам перевести граждан на национальную валюту.Напомним, ранее "" сообщали, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ввел в стране новый вид ипотеки с целью стимулировать спрос граждан на недвижимость.