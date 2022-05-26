Эльвира Набиуллина считает необходимым перевести на рублемы валютные креиты на недвижимость.
Эльвира Набиуллина считает необходимым перевести на рублемы валютные креиты на недвижимость.
С началом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса западные страны решили оказать санкционное давление на Россию. При сложившихся обстоятельствах как Правительству, так и Центральному банку пришлось предпринимать активные шаги по нормализации отечественной экономики и поддержке граждан. Благо, власти оказались готовы к внешним ограничениям.
Давление Брюсселя и Вашингтона на Москву по итогу привело к проблемам в их собственных экономиках, однако и в нашей стране возникли определенные риски. К примеру, из-за скачка курсов доллара и евро под ударом оказались люди, взявшие валютные ипотеки.
В четверг, 25 мая, председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила кредитным организациям перевести оставшихся граждан на дальнейшее погашение долгов в рублях. Она подчеркнула, что сейчас самый подходящий момент для отказа от валютной ипотеки.
По словам главы ЦБ РФ, заемщиков, взявших кредит на недвижимость в евро или долларах, осталось очень мало. Чиновница отметила, что это является для нашей страны "локальной проблемой", которую уже можно решить. По данным издания , она предложила банкам перевести граждан на национальную валюту.
Напомним, ранее "" сообщали, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ввел в стране новый вид ипотеки с целью стимулировать спрос граждан на недвижимость.