Муромляне стали жертвами финансовой пирамиды. Люди несли сбережения в общественный кооператив,...

Муромляне стали жертвами финансовой пирамиды. Люди несли сбережения в общественный кооператив, вкладывая деньги под бешеные проценты, а опомнились только, когда офис компании закрылся. Репортаж Артём Яковенко.Большие проценты и своевременные выплаты обещал своим вкладчикам кредитный кооператив "Народные сбережения". Юлия Дорофеева положила на счет полмиллиона рублей. И два года исправно получала дивиденды. Но недавно люди в буквальном смысле оказались у закрытой двери.Юлия Дорофеева, вкладчица:– Их директор, который нас оставил без денег, Плахов Кирилл Александрович, приехал в главный офис. Забрал весь архив 29 апреля и сказал, что я ложусь в больницу и мой телефон возможно будет недоступен.Муромляне открывали вклады под нереальные 40% годовых. Вопросом "почему ставка такая большая?", как правило не задавались. Большая часть вкладчиков - пенсионеры.– Надо было включать мозги, извините. Включили. Поздно. У меня у подруги инфаркт от этого. Ну деньги ушли! И навряд ли назад придут.Муромский офис "Народных сбережений" закрыт с конца апреля. С тех пор никто из сотрудников предприятия здесь не появлялся. Согласно открытым данным, руководитель кооператива - Кирилл Плахов, помимо двух офисов "Нарсбера" владеет ещё несколькими компаниями.Артём Яковенко:– Офисы компании "народные сбережения есть в некоторых городах Владимирской области. Как, например в Муроме, там сотрудники компании просто сбежали со своих рабочих мест, так и во Владимире. Офис располагается недалеко от центра города, у входа вывеска - режим работы с 9 до 6. Тут же письма, скорее всего от обманутых вкладчиков, которые никто не забирает. Попытаемся достучаться до сотрудников- ответа нет...Но ответа мы так и не дождались.Пока что в полицию обратились только муромские вкладчики.Заявлений по словам сотрудников пресс-службы МВД уже более сорока.Екатерина Симоненкова, старший референт отдела информации и общественных связей УМВД по Владимирской области:– Все заявления зарегистрированы в установленном законом порядка. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обозначенных в заявлениях фактах. По результатам будет принято процессуальное решение.А пока что вкладчики кооператива планируют обратиться к грамотному адвокату и подать в суд на директора "Народных сбережений". Если понадобится, говорят люди, дойдут и до председателя следственного комитета.Артём Яковенко, Илья Хлудов.Вести "Владимир"