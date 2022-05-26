26.05.2022

2022-05-26 12:40:37

На площадке МТПП рассказали как привлекать инвестиции предприятиям МСП

24 мая в рамках работы Совместного оперативного штаба Московской торгово-промышленной палаты и Московского реготделения партии Единая Россия по поддержке экономики Москвы прошло заседания Комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса. Обсуждалась тема Финансирование МСП в текущих реалиях.



Как отметил, открывая мероприятие, член Совета по промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Денис Зибарев, в свете последних политических событий и экономических санкций в российской экономике скапливается все больше рублей, свободной ликвидности, наличности. Их не направляют на оплату контрактов с иностранными компаниями, не вывозят туристы. Сейчас основной вопрос – как привлечь эти потенциальные инвестиции на благо экономики страны? В этих условиях актуальность приобретает внутренний фондовый рынок, причем это не столько рынок акций, сколько облигаций. При этом на первый план выходит не сама ставка, по которой можно привлечь деньги, а структурирование этой ставки, в частности в предоставлении дополнительного бонуса (доли в проекте, долевом участии в бизнесе) инвесторам для нивелирования рисков.



На мероприятии эксперты рассказывали, как использовать различные механизмы как для привлечения инвестиций, так и для вкладывания средств с целью получения достаточно серьезного дохода.



Так директор компании NAMES (www.names.works) Антон Утехин рассказал о преимуществах привлечения частных инвестиций в предприятие, оформленное не как ООО, а как АО. По его словам, в последние годы российское законодательство позволило частным инвесторам вкладывать средства в небиржевые компании. И чаще всего это именно предприятия малого и среднего бизнеса – ведь у них есть возможность роста в 2-3 раза, а значит и получения серьезной прибыли инвесторами. Основная идея, которую озвучил эксперт на мероприятии – структурировать сделки через акционерные общества. По его словам, создание АО занимает 7 дней и обходится в 50 тысяч рублей. Одно из преимуществ – не нужно нотариальное заверение (все оформление происходит в онлайн-режиме на инвестиционных платформах). При этом, по словам Антона Утехина, при оформлении компании в качестве АО гораздо удобнее производить переход прав собственности, а также такое оформление позволяет выстроить более эффективную структуру компании. Из относительных недостатков спикер назвал необходимость ежегодного аудирования отчетности (что является достоинством для инвестора). В среднем по затратам, помимо 50 тысяч за регистрацию, необходимо вложить еще около 300 тысяч рублей на выпуск акций для реализации, и еще 100-300 тысяч на ведение реестра, аудит и публикацию отчётов. При этом Антон Утехин признал, что небиржевые сделки менее ликвидны.



Основатель, управляющий партнёр SMPL Олег Лозовой рассказал о том, что такое договор инвестиционного товарищества и почему в него выгодно вкладывать деньги и привлекать через него инвесторов. SMPL - это площадка инвестиционных товариществ, которую мы создали, и на которой мы идем вперед уже больше десяти лет, - сообщил спикер. После 2015 года мы почувствовали изменение ситуации на рынке: частные инвестиционные фонды начали сокращать свой объем инвестиций, фэмили-офисы стали ужесточать требования к проектам, а, с другой стороны, государство стало развивать различные институты, в том числе проектное финансирование, специализированные фонды. При этом привлечь 100% финансирование по таким схемам невозможно, согласно действующему законодательству. Мы работали главным образом со стартапами. Возникла необходимость выстроить схему, в которой участвовали бы банки и госфонды, а с другой стороны была бы возможность допривлечь прямые живые инвестиции в капитал. Решили остановиться на инвестиционных товариществах, которые позволяют объединить достаточно большое количество миноритарных инвесторов в рамках одной инвестиционной сделки. Участником может быть только юридическое лицо, но при этом нет ограничений по объему инвестиций (для частных лиц, как известно существует ограничение в 600 тысяч в год на инвестирование). Для людей, у которых есть небольшой частный капитал, в нынешних условиях инвестиционные товарищества – один из немногих работающих инструментов для вкладывания своих денег. Для успешного привлечения инвестиций предприятие должно относиться к малым или средним, должен быть в наличии профессионально подготовленный пакет документов. Среди методов, которыми можно привлечь инвестора эксперт назвал нетворкинг, создание коллабораций, медиа-активность, квалификация специалистов и… удачу.



Еще 5-6 лет назад представить, что Московская биржа будет присутствовать при обсуждении привлечения средств в малый и средний бизнес было невозможно, - начал свой доклад директор по развитию Сектора Роста ПАО Московская биржа Дмитрий Таскин. - Но за последние годы на рынке произошли серьезные изменения. Появились доступные инструменты для привлечения инвестиций, изменилась сама биржа, её подходы… Сектор Роста – это биржевая площадка для привлечения инвестиций субъектами МСП, которую мы начали создали почти четыре года назад. Это партнерский проект, который мы развиваем в тесном взаимодействии с государством: Банком России, Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и МСП банком, - сообщил представитель Московской биржи. На данный момент в секторе обращается 49 ценных бумаг, представлены 33 эмитента МСП. В рамках проекта в прошлом году удалось привлечь 7,9 млрд рублей. В этом году, несмотря на все сложности, наши компании вышли на рынок и привлекли инвестиции в объеме 1,7 млрд руб, - сообщил Дмитрий Таскин. Сейчас действует несколько инструментов поддержки для эмитентов – субъектов МСП. Это и субсидирование ставки купона по облигациям, и субсидирование подготовки к листингу, и якорная инвестиция от МСП банка, и поручительство по облигационным выпускам от Корпорации МСП. Со стороны Московской биржи тоже действуют формы поддержки. Например, введены льготные тарифы за листинг – они действуют для эмитентов Сектора Роста с объемом выпуска облигаций не более 400 миллионов рублей.



Подводя итоги мероприятия, председатель Комитета МТПП по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что рынок инвестиций жив, он действует, на нём есть деньги. Как отмечали на заседании эксперты, субъектам МСП нужно изучить все возможности, открывающиеся сейчас перед ними, и выбрать те инструменты (желательно в комплексе), которые подходят для решения поставленных задач.



Мероприятие проведено при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы.