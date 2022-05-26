26 мая в 02:15 в службу МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом...

26 мая в 02:15 в службу МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Новлянка Селивановского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение дома. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Сгорела конструкция дома и внутренняя отделка.Как сообщили в пресс-службе МЧС, к сожалению, на пожаре погибла женщина 1936 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человека личного состава, а так же ДПД "Новлянка" 1 единица техники, 1 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/