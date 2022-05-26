На Ленинском проспекте начали приводить в порядок территории на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На Ленинском проспекте начали приводить в порядок территории на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.В настоящее время работы по благоустройству проводятся около станции метро "Ленинский проспект". В частности, кабельные линии будут перенесены под землю, что благоприятно скажется на визуальном облике местности. Параллельно идет замена бордюрного камня, покрытия пешеходной зоны и автодороги. Помимо карманов для парковки автотранспорта здесь оборудуют велопарковки и павильоны с зарядными USB-станциями.Планируется заменить более трех тысяч дорожных знаков, установить два дополнительных светофора и обновить еще 11, а также возвести 130 мачт уличного освещения.У больницы № 1 Имени Н.И. Пирогова облагородят сквер, приведут в порядок территории на улице Академика Петровского, площади Академика Тамма и около универмага "Москва". На улице Орджоникидзе и в окрестностях жилых домов 37 и 37а на Ленинском проспекте появятся зоны отдыха.Обновление затронет девять детских и пять спортивных площадок, будет оборудовано две современных зоны для выгула собак. Всего к высадке планируется более 1,2 тысячи деревьев, более 56 тысяч кустарников, 290 тысяч квадратных метров газона и 2,6 тысячи квадратных метров цветников.