26 мая Анжелике Варум исполняется 53 года. Артистка настолько давно счастлива в браке с Леонидом Агутиным, что многим кажется, будто они всегда были вместе. А ведь Агутин – второй муж Варум. В первый раз она вышла замуж еще в те времена, когда носила другое имя...

26 мая Анжелике Варум исполняется 53 года. Артистка настолько давно счастлива в браке с Леонидом Агутиным, что многим кажется, будто они всегда были вместе. А ведь Агутин – второй муж Варум. В первый раз она вышла замуж еще в те времена, когда носила другое имя...Не секрет, что родители назвали Варум вовсе не Анжеликой, а Машей. Под этим именем будущая знаменитость росла, делала первые шаги в творчестве, заводила юношеские знакомства. Этим именем она представилась Максиму Никитину, с которым встретилась и подружилась еще в школьные годы. Они вместе учились, сидели за одной партой и со временем прониклись друг к другу серьезным чувством.Многие парни мечтали завоевать внимание миниатюрной красавицы, но она ответила взаимностью Никитину и стала для него верной спутницей. Мария дождалась возлюбленного из армии, вышла за него замуж вопреки протестам родителей и уехала вместе с ним покорять Москву. А Максим делал все для того, чтобы любимая осуществила свою мечту и стала знаменитой певицей.Сначала Варум была простой бэк-вокалисткой, но благодаря своему таланту и помощи влиятельного отца ей удалось добиться большего. Со временем Мария стала популярной, хоть уже и под новым именем, пробилась на большую сцену и получила то, о чем так страстно мечтала. Все это время супруг был ее поддержкой и помощником.Максим работал осветителем на концертах, отвечал за постановочную часть и оставался незаметным для всех спутником певицы. О его роли в жизни Анжелики знали немногие, ведь она старательно прятала от окружающих свое семейное положение. Со временем отношения супругов становились все холоднее.Если у Никитина могли возникать мысли о пополнении, то Варум была настолько увлечена карьерой, что не хотела даже думать о детях. Между мужем и женой часто возникали конфликты и недопонимания, а потом артистка и вовсе заинтересовалась сердцеедом Леонидом Агутиным. В тот момент Максим понял, что это конец. Вскоре супруги развелись спустя 8 лет брака, а Варум пустилась в творческие и романтические приключения с новым возлюбленным.В 1999 году Варум родила Агутину дочь, а после исполнители поженились. Певица построила прочный и счастливый союз с любимым мужчиной, но и с бывшим ей удалось сохранить приятельские отношения. Несмотря на то, что экс-супруги давно не общаются, у них остались друг о друге только теплые воспоминания.Пока Анжелика Варум плотно занималась карьерой и личной жизнью, ее бывший муж тоже не сидел сложа руки. После развода с певицей Максим ударился в религию, встретил в церкви женщину по имени Елена и снова женился. Со второй попытки мужчине удалось создать семью, о которой он мечтал. В этом браке у него родились двое детей.