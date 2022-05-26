Авария произошла 25 мая на улице Новой в деревне Пестенькино.

Под Муромом 13-летний мальчик на мопеде стал виновником ДТП. Об этом рассказали наши коллеги изАвария произошла 25 мая на улице Новой в деревне Пестенькино. Двигаясь по краю дороги при повороте налево, подросток столкнулся с «Ладой», которая ехала в попутном направлении.За рулём отечественного авто находился 81-летний мужчина, который среагировал на необдуманный манёвр молодого человека Чтобы избежать жертв, пенсионер зарулил в кювет, где врезался в забор.В результате происшествия юношу госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пострадала также 81-летняя пассажира машины и сам автомобилист.