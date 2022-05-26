Прохладная погода не стала помехой для разгоряченных молодых людей.

Прохладная погода не стала помехой для разгоряченных молодых людей.В одной из групп подмосковного города Железнодорожного в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с плывущим по местному пруду подростком. Судя по всему, юноша прыгнул в воду с пирса. В ролике видно, как парень переплывает узкий пруд, а затем вылезает на берег. Остальные его товарищи в это время стоят на другом берегу, очевидно, ожидая своей очереди.Как сообщило интернет-издание , заплыв не был случайностью. По свидетельству очевидцев, другие подростки позже также открыли купальный сезон в ледяной воде, несмотря на робкие возмущения прохожих. Погода при это явно не располагала к купанию: солнце спряталось, был слышен сильный ветер.