Очередной подрядчик, занимавшийся ФАПом во Владимирской области оказался нечист на руку. Директора компании осудят за то, что он внес в смету несделанные работы. Капитальный ремонт ФАПа

Очередной подрядчик, занимавшийся ФАПом во Владимирской области оказался нечист на руку. Директора компании осудят за то, что он внес в смету несделанные работы. Капитальный ремонт ФАПа в селе Станки Вязниковского района не увенчался успехом. Подрядчик ООО «Тепло» похитил средства и внес в акт выполненных работ то, что фактически компания не сделала, сообщили в пресс-службе облсудов.