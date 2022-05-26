Господдержка студенческих отрядов во Владимирской области, вопросы здравоохранения, а также помощь многодетным семьям. Во Владимире прошло очередное заседание областного парламента.

Господдержка студенческих отрядов во Владимирской области, вопросы здравоохранения, а также помощь многодетным семьям. Во Владимире прошло очередное заседание областного парламента. Среди обсуждаемых вопросов – и меры поддержки студотрядов. Сегодня подобные отряды участвуют в трех направлениях деятельности: педагогическое, строительное и сервисное. Но никакой поддержки на законодательном уровне они не имеют. Согласно проекту нового закона, такие отряды