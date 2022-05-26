Обучение реализуется сотрудниками РАНХиГС совместно с федеральным центром компетенций в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России.

С 16 по 20 мая сотрудники службы занятости населения Владимирской области прошли обучение в рамках модернизации центров занятости населения федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение реализуется сотрудниками РАНХиГС совместно с федеральным центром компетенций в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России.Представители ведомства в очном формате знакомились с целевой моделью системы управления и организационной службой занятости населения, изучали подходы к внедрению базовых процессов управления персоналом, специалисты региональных центров в режиме онлайн изучали способы взаимодействия с инвалидами и особенности подбора вариантов профессионального обучения для этой категории граждан.По мнению Директора Департамента труда и занятости Владимирской области Андрея Григорьева, успешное переформатирование центров занятости возможно, если квалификация специалистов будет отвечать новым задачам. Обучение сотрудников - это важный этап преобразования центров занятости в современные кадровые агентства. Также Андрей Григорьев напомнил, что в 2021 году 25 процентов сотрудников региональных центров занятости населения уже прошли переобучение, стали карьерными и кадровыми консультантами, и добавил, что в этом году процесс обучения будет продолжен, а приобретенные знания позволят оптимизировать управленческие процессы и повысят доступность услуг региональной службы занятости.