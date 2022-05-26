Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев проведет свою вторую пресс-конференцию 30 мая в 12:00. Первая прошла 7 октября, почти 8 месяцев назад. В понедельник Александр Авдеев

Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев проведет свою вторую пресс-конференцию 30 мая в 12:00. Первая прошла 7 октября, почти 8 месяцев назад. В понедельник Александр Авдеев постарается ответить на вопросы журналистов, касающиеся актуальных тем: импортозамещение, антисанкционные меры, развитие туризма и здравоохранение. В первый раз врио главы региона выступал перед корреспондентами, только только переехав во Владимирской