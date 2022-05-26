13-летний ребенок погиб после избиения в трамвае Ульяновска. Как сообщает , у компании подростков возник конфликт с пенсионером. Одна из пассажирок трамвая рассказала свою версию ..

13-летний ребенок погиб после избиения в трамвае Ульяновска. Как сообщает , у компании подростков возник конфликт с пенсионером.Одна из пассажирок трамвая рассказала свою версию произошедшего. По словам Виктории, парни дерзили дедушку. В какой-то момент пенсионер не выдержал и дал одному из задир пощечину. Подростки продолжили перепалку. В результате за деда вступились мужчины лет 50 на вид."Его (13-летнего. – Прим. ред.) избивали ногами, а когда он упал, убежали — такая была версия", – говорит Виктория. Ребенок скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело.