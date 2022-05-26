«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогут расширить коммуникации со своими клиентами и ..

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогут расширить коммуникации со своими клиентами и сохранят важные контакты, используя привычные номера. Все полезные дополнительные функции виртуальной АТС, такие как запись разговоров, голосовая почта или аналитика речи, на ранее подключенных номерах будут доступны сразу после подключения к услуге. Обработка входящих звонков будет выполняться инструментами Виртуальной АТС.«Предприниматели хотят повышать надежность сервиса и качество обслуживания своих клиентов с помощью анализа разговоров или равномерного распределения звонков. Переход на многоканальную виртуальную АТС с привычным номером решает все возникающие трудности», — говорит директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба. Воспользоваться услугой могут компании, работающие более чем в 500 городах России. Номера любых операторов уже можно подключить к ВАТС в любом из них. Подробные условия подключения сервиса доступны на компании.