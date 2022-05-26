Кто ищет, тот всегда найдет. Больше 150 владимирских мам получили работу благодаря совместному...

Кто ищет, тот всегда найдет. Больше 150 владимирских мам получили работу благодаря совместному проекту Народного фронта, областного Союза женщин, департамента по труду и районных центров занятости. Правда ли, что молодая (а тем более одинокая или многодетная мама) - всегда обуза для работодателя? О чем нужно помнить, выходя из декрета? И как безработные женщины становятся самозанятыми? - поговорили с руководителем проекта "Занятость мам" Галиной Мизелевой.