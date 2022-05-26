Игоря Другова обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Руководителю компании-застройщика ЖК “Дуброва парк”и “Дуброва Парк 2” предъявлено обвинение по статье

Игоря Другова обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Руководителю компании-застройщика ЖК “Дуброва парк”и “Дуброва Парк 2” предъявлено обвинение по статье “Мошенничество”. Напомним, застройщик вовремя не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками. 10 марта по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования дело было установлено, что Игорь Другов одновременно является руководителем