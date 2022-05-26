Сегодня - День российского предпринимательства. Поддержку малого и микробизнеса «Сбербанк»...

Сегодня - День российского предпринимательства. Поддержку малого и микробизнеса «Сбербанк» определяет как одно из самых приоритетных направлений своей работы. Именно поэтому он собрал местных предпринимателей и пригласил их в бизнес-турне.Это первая из площадок бизнес-турне, организованного "Сбербанком". Швейный цех компании Vaxter Five уже 7 лет выпускает качественную спортивную и повседневную одежду на любой вкус.Дмитрий Рябинин, основатель компании Vaxter Five:- Команды, федерации, а также ритейлеры. Это те люди, которые заказывают продукцию на нашем производстве и затем продают ее на маркетплейсах.Другой участник турне - генеральный директор "Рынка на Студёной" Денис Найденов. За мидийной дегустацией он рассказывает коллегам о своем новом гастрономической проекте. Ресторан для гурманов будет специализироваться на мидиях из Чили. В рентабельности проекта у коллег сомнений нет. Обмен практическим опытом между партнерами «Сбербанка» - давняя традиция.Денис Найденов, гендиректор "Рынка на Студёной":- Объединение идей, умов, то есть, в общении всегда рождается что-то интересное, новое, поэтому мне кажется, это очень правильно и интересно, как раз делиться опытом.Сегодня любой предприниматель: от новичка, который только открывает свое дело, до владельца стабильного бизнеса - может получить в «Сбербанке» поддержку в развитии.Виталий Дорошенко, управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк":- Развивали то, что когда-то появилось в их головах в виде идеи, а «Сбербанк» им в их начинаниях помог, где-то предоставил кредитные продукты, где-то помог найти новых партнеров и масштабировать свой бизнес.Выстраивание работы со всеми бизнес-партнерами, помощь в развитии в виде персонализированных решений «Сбербанк» всегда определял как одно из самых приоритетных направлений своей работы.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”