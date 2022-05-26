Судьи Владимирского облсуда отчитались о доходах за 2021 год, суммарно составивших 29 млн рублей. Больше всех заработал председатель Сергей Шишкин – около 5 млн рублей. Ещё два председателя

Судьи Владимирского облсуда отчитались о доходах за 2021 год, суммарно составивших 29 млн рублей. Больше всех заработал председатель Сергей Шишкин – около 5 млн рублей. Ещё два председателя судебного состава: Д. Завьялов и П. Якушев получили 3,4 млн и 2,7 млн рублей. Председатель судебного состава Е.П Астровко заработал 2,7 млн рублей. Доходы судей не слишком